È scomparso il fiorentino David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

Un grave lutto ha colpito la politica italiana e europea. È morto David Maria Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo. Fiorentino, aveva 65 anni ed era anche un volto noto del giornalismo: per anni ha condotto il Tg1 entrando nelle case degli italiani.

Sposato, due figli, Sassoli si divideva tra Roma, Firenze e Bruxelles. Solo ieri è arrivata la notizia di un suo ricovero in gravi condizioni per complicanze dovute a una disfunzione del sistema immunitario. Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio è spirato all'ospedale di Aviano, in Friuli.

Sono tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore, su tutti quello di Ursula von der Leyen. La politica e il giornalismo piangono David Sassoli.