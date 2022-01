RedZone, nuova mostra alla Fornace Pasquinucci con 8 artisti protagonisti

Pur con le precauzioni del caso, si avvia la stagione 2022 alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina. Con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Capraia e Limite si inaugura infatti Sabato 15 Gennaio la mostra “REDZONE”, evento curato e partecipato da un gruppo di soci del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci.

Otto artiste/i visive/i, Ursula Benz, Luigi Biondi, Marianna Castellani, Mattia Desideri, Markus Holzinger, Marisa Monti, Lizzy Sainsbury, Paolo Scali presentano infatti un progetto che nasce da un periodo di restrizioni, divieti e chiusure in cui la cultura è stata particolarmente penalizzata e relegata in zona rossa, come elemento più facilmente sacrificabile della nostra vita. La mostra, che si inaugura sabato 15 gennaio ore 17.00, rivendica la fondamentale importanza della cultura e festeggia il rosso come colore della passione, dell’energia e della condivisione.

In forme che spaziano dalla fotografia alla pittura e dalla ceramica all’installazione e al video, gli artisti si sono posti l’obiettivo di riportare le loro testimonianze e ricerche del periodo di pandemia utilizzando tutti gli spazi interni ed esterni della Fornace e sviluppando vari progetti di gruppo.

Il programma include due aperture ‘Una notte in Fornace’, venerdì 21 e venerdì 28 gennaio alle ore 21, un ‘incontro ‘Le opere parlano’ sabato 22 gennaio alle ore 17 e un finissage domenica 6 febbraio alle ore 17. Oltre a tali occasioni la mostra è visitabile anche su appuntamento (335 171 1633).

Tutte le visite devono seguire le attuali norme anti-covid19.

Fonte: Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci