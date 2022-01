Prova a rubare la borsa a una giovane sul treno, denunciato

Ha provato a rubare la borsa a una giovane sul treno, un 23enne è stato rintracciato e denunciato a Siena. La polizia è intervenuta alla stazione senese: una ragazza, a bordo di un treno locale, si è addormentata e il ladro ha provato a prenderle la borsa. Quando il treno è arrivato in stazione, la giovane e un'amica hanno spiegato il tutto agli agenti, che hanno trovato il malvivente. Questi, però, è scappato nel sottopasso.

La polizia gli è corsa dietro e lo ha bloccato, ma il 23enne ha iniziato a inveire e ha cercato di avventarsi contro di loro. I poliziotti hanno usato lo spray urticante per contenerlo. Condotto in questura, il giovane è stato trovato con un coltello a serramanico, detenuto illegalmente. Identificato, è stato denunciato. Di origini marocchine, non aveva titolo a rimanere in Italia ed è stato emesso un provvedimento di espulsione.