Scomparso il floricoltore Stefano Papini, il cordoglio di Confagricoltura Pistoia

"Ci uniamo alle condoglianze di tutti i colleghi florovivaisti della Valdinievole alla famiglia di Stefano Papini, che ci ha lasciati questo fine settimana".

Così il presidente di Confagricoltura Pistoia Andrea Zelari esprime, a nome anche di tutto il personale dell’Unione provinciale, il proprio cordoglio per la scomparsa di colui che è stato giustamente definito sulla stampa specializzata un "decano" della floricoltura pesciatina. "Il suo contributo al florovivaismo toscano e più in particolare pistoiese – ha aggiunto Zelari - non può essere dimenticato".

"Ho vivo il ricordo di Stefano Papini alle fiere di settore – aggiunge il pesciatino Andrea Vitali, responsabile comunicazione di Confagricoltura Pistoia -. Lui e suo figlio sono sempre stati in prima linea a rappresentare il florovivaismo di Pescia. La grande energia e lo spirito imprenditoriale di Stefano costituiscono un esempio che spero venga raccolto dalle giovani generazioni di florovivaisti della Valdinievole. Mancherà a tutti".

Fonte: Confagricoltura Pistoia