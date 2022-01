Servizio Civile con Arci nell'Empolese, 29 posti disponibili

Scade il 26 gennaio alle ore 14,00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Arci Servizio Civile Empoli propone 7 progetti nel territorio.

È aperto il bando per la selezione di giovani volontari per il servizio civile universale 2022, all'interno del quale Arci Servizio Civile Empoli vede 7 progetti per un totale di 29 posti.

Il bando è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni che potranno presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti (che si realizzerà tra il 2022 e il 2023, probabilmente con avvio entro giugno 2022) entro il giorno mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 14,00. La domanda va presentata obbligatoriamente entro tale data. L’indirizzo per l’invio della domanda è https://domandaonline.serviziocivile.it sul quale è necessario registrarsi/accedere tramite l’identità digitale SPID. Sulla pagina Facebook di Arci Servizio Civile Empoli è possibile vedere il video tutorial che è stato realizzato per supportare i giovani nella procedura di inoltro della domanda.

I progetti a bando hanno durata di 12 mesi e l’indennità prevista è pari a euro 444,30 mensili.

Su tutti i progetti attuati da Arci Servizio Civile Empoli sono previsti posti riservati a giovani con minori opportunità (difficoltà economica e temporanea fragilità economica e sociale,) grazie ai quali sarà possibile accedere con graduatorie riservate.

I 7 progetti di Arci Servizio Civile Empoli, attuati nelle sedi locali, sono i seguenti:

- “Bulloni svitati” – sedi di attuazione UISP Empoli- Valdelsa APS e ASPD Montelupo fiorentino. Obiettivo: contrasto al bullismo e al cyberbullismo attraverso lo sport Il progetto prevede 2 posti riservati a giovani in difficoltà economiche

- “SocializziAmo” – sedi di attuazione ARCI Empolese Valdelsa APS e Associazione Culturale Medicea APS Obiettivo: favorire la coesione sociale e l’inclusione degli over 65 nei territori di Vinci e Cerreto Guidi Il progetto prevede 2 posti riservati a giovani con minori opportunità

- “Prendiamoci cura di noi e degli altri” – sede di attuazione AUSER Montelupo Obiettivo: potenziare l’assistenza domiciliare e gli interventi di socializzazione per gli anziani in condizioni di difficoltà nel territorio di Montelupo Fiorentino Il progetto prevede 1 posto riservato a giovani in difficoltà economica

- “Pace, memoria e antifascismo: dalla cittadinanza attiva all’inclusione sociale” – sedi di attuazione ARCI Empolese Valdelsa, ANPI Empoli, ANED Empoli Obiettivo: promuovere la conoscenza storica del territorio, contrastare le diseguaglianze e rafforzare la coesione sociale il progetto prevede 2 posti riservati a giovani in temporanea difficoltà economica e sociale

- “Un iter in un click. Il Comune al tuo servizio” - sede di attuazione Comune di Montelupo Fiorentino Obiettivo: avvicinare i cittadini alle attività promosse dall’Amministrazione Comunale, favorendo un pieno accesso ai servizi del territorio Il progetto prevede 1 posto riservato a giovani in difficoltà economica

- “Il bello del MMAB: la cultura è on line”- sede di attuazione Comune di Montelupo Fiorentino Obiettivo: favorire la partecipazione dei cittadini attraverso al conoscenza del patrimonio storico- artistico del territorio. Il progetto prevede 2 posti riservati a giovani in difficoltà economiche

- “Costruire linguaggi digitali comuni” - sede di attuazione Arci Servizio Civile Empoli Obiettivo. Realizzazione di percorsi di alfabetizzazione digitale per tutte le fasce di età e attivazione di sportelli per il supporto e la facilitazione digitale sul territorio.

Per qualsiasi ulteriore richiesta o per maggiori informazioni la sede Arci Servizio Civile Empoli APS è a disposizione di tutti i giovani interessati e degli enti del territorio mail: empoli@ascmail.it Telefono: 0571 1656543