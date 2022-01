Spacca portone per rubare nei garage, arrestato dai carabinieri a Prato

I carabinieri di Prato stanotte sono intervenuti presso un condominio di via Galilei a seguito della segnalazione di un condomino che aveva sentito rompere la porta a vetri di accesso allo stabile.

È stato arrestato con l'aiuto del nucleo dei militari di Firenze un 35enne marocchino, già noto ai militari intervenuti, proprio mentre scappava dopo aver tentato di commettere un furto nelle autorimesse, bloccandolo dopo un breve inseguimento.

Alla ricostruzione dei fatti si è arrivati, oltre che dalle testimonianza di alcuni condomini che avevano sentito il rumore di scasso del portone, anche dal sopralluogo nei locali garage che a quanto pare costituivano l’obiettivo prefissato del ladro.

L’uomo, dopo essere entrato con la forza all’interno del palazzo, era andato dritto nei garage, forzando anche in questo caso il portone di accesso comune, utilizzando una spranga di ferro che i militari hanno rinvenuto in suo possesso insieme a un cappellino di lana usato per nascondere la sua identità e i guanti per non lasciare impronte.

L'allarme lo aveva costretto a scappare, ma è stato subito individuato dai carabinieri che già un’ora prima lo avevano controllato in quell’area in atteggiamento sospetto.

I malviventi di solito si aspettano di trovare nei garage costose biciclette, facili da rivendere e difficili da rintracciare per le vittime del furto. Continuano pertanto gli accertamenti per verificare se l’arrestato odierno possa avere responsabilità anche in altri eventi simili.

Sarà processato con rito per direttissima.