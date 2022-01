Taser alla polizia di Firenze, Bussolin (Lega): "Coinvolgiamo anche la municipale"

"Ringraziamo il Questore di Firenze - dichiara Federico Bussolin, Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio - per aver reso noto l’arrivo del Taser per le forze di Polizia, un passaggio fondamentale utile a implementare la sicurezza a Firenze, che ha visto il contributo incisivo della Lega nella figura del Sottosegretario agli Interni Molteni".

"Davanti al muro politico del PD - continua Bussolin - che è terrorizzato all’idea di fornire qualche strumento in più per la sicurezza dei fiorentini, rilanciamo l’importanza del Taser confidando che venga esteso anche alla Polizia Municipale di Firenze".

"L’obiettivo della nostra richiesta - conclude Bussolin - non è solo quello di fornire un ulteriore strumento per la sicurezza dei cittadini ma anche quello di tutelare maggiormente il Corpo della Municipale, che in passato ha subito fin troppe aggressioni".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa