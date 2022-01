Ventiquattro posti letto Covid al Serristori: restano attive le specialistiche ambulatoriali

Torna ad essere strategico l’ospedale Serristori anche in questa quarta ondata pandemica con l’apertura di due nuovi reparti Covid di Medicina. Il primo reparto medico dell’ospedale di Figline convertito per accogliere pazienti con infezione da Covid 19, sarà pronto con 10 posti letto a partire già da questo giovedì. Nei giorni successivi sarà riconvertito anche il secondo reparto medico con l’obiettivo di arrivare ad avere una disponibilità complessiva, tra primo e secondo reparto di Medicina, di 24 posti letto.

La decisione è stata presa dalla direzione generale in accordo con quella sanitaria, per far fronte alle esigenze del quadro pandemico di questi giorni, attuando, fra l’altro, quanto già annunciato sul piano di espansione di posti letto e sul ricorso a risorse interne della propria rete ospedaliera.

L’apertura dei 24 posti letto nell’ospedale Serristori avverrà mantenendo aperti tutti i servizi delle specialistica ambulatoriale attualmente in essere: poliambulatorio, dh oncologico, ambulatorio pediatrico (allergologia), consultorio centro donna, cup, ambulatorio ortopedico, fisioterapia, punto prelievi, trasfusionale e centro sangue, dialisi, cardiologia, endoscopia e chirurgia ambulatoriale oculistica.

E’ sospesa solo l’attività chirurgica di sala in quanto il personale medico e sanitario verrà dirottato sull’ospedale di Santa Maria Annunziata per dare supporto nelle terapie intensive Covid e Utic Covid.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa