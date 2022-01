Visite in sicurezza al Comprensivo 2 di Poggibonsi

A Poggibonsi il Comprensivo 2 si apre alla famiglie sia in presenza che a distanza. A partire da questa settimana ogni plesso del Comprensivo potrà essere visitato dai bambine e dalle famiglie in completa sicurezza. Per la scuola dell’infanzia (Paese dei Balocchi, Girotondo, Cedda) gli incontri con le famiglie a distanza si terranno a partire del 12 gennaio, quelli in presenza, in piccoli gruppi, dal giorno 11.

Per la scuola primaria G. Pieraccini, incontri a distanza giovedì, incontro in presenza sabato 15. Per la Secondaria, si potrà visitare la scuola online il giorno venerdì ed in presenza sabato 15 e sabato 22. Vista la grande richiesta si invitano i genitori a prenotarsi usando i moduli presenti sul sito del comprensivo 2 dove già potranno avere un'anteprima delle scuole grazie ai video realizzati dai professori con la partecipazione di bambini e ragazzi.

Tutta la popolazione è invitata a visionarli così da avere anche la soddisfazione di poter vedere la scuola secondaria “L. da Vinci” dopo il restyling che l'ha resa ancora più interessante e ricca di aule dove i giovani studenti possono crescere sperimentando le molteplici possibilità che l'istituto mette a disposizione (musica, arte, tecnologia, informatica, multimedialità, robotica, lingue). Certo le altre scuole non sono da meno ed è un piacere per il personale del Comprensivo mostrare i luoghi dove ogni giorno centinaia di bambini vengono accolti e imparano a diventare grandi attraverso le numerose attività. Ad esempio attraverso l'attività teatrale e alla primaria è presente ha un vero e proprio teatro a disposizione di tutti gli studenti dei vari plessi.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa