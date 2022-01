Biblioteca Fucini, lavori per un’area verde esterna

Procede il recupero dell’edificio principale della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’.

Il consolidamento strutturale e la ristrutturazione dei locali sono praticamente conclusi, rimane da concludere la fase di collaudo per poi passare a quella di allestimento e arredo delle sale principali previsto a partire dal 24 gennaio, per la quale l’amministrazione comunale ha sostenuto una spesa complessiva di 296.000 euro.



«Continuano i lavori per la rigenerazione urbana del centro storico. A breve – ha detto Fabio Barsottini, vice sindaco del Comune di Empoli - toccherà alla piazza davanti la biblioteca comunale. Oltre a recuperare l’ingresso da via Cavour, questi lavori ci consentiranno di migliorare l’accessibilità ai servizi della biblioteca, rendendo questo spazio urbano più bello e più sicuro».



Adesso si pensa alla sistemazione dell’area verde di fronte all’ingresso che diverrà il vero e proprio accesso alla struttura culturale, accogliente ed esteticamente gradevole.

Dopo la pubblicazione di tutti gli atti, progetto definitivo e esecutivo, nelle prime settimane di gennaio sono state attivate le procedure di affidamento dei lavori per il recupero dell'area di Via Cavour. L’investimento da parte dell’amministrazione comunale è di 99mila euro.

Entro la fine del mese di gennaio le procedure si prevede siano concluse e l’avvio dei lavori dell’intervento è previsto a inizio marzo, per una durata di circa 14 settimane.

Quello slargo sarà completamente rivisto e ridisegnato.

I lavori prevedono la demolizione e sostituzione dei muretti in mattoni di contenimento delle aree a verde, realizzati nella seconda metà degli anni ’70 e in evidente stato di degrado, la realizzazione di nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico e pietra, la creazione di un'area accessibile a prato e la valorizzazione del nuovo ingresso della Biblioteca, oltre che l’abbattimento delle principali barriere architettoniche presenti e la creazione di una nuova rampa a norma per disabili.

Si prevede inoltre di realizzare tutte le predisposizioni e sistemazioni impiantistiche e l’inserimento di nuova vegetazione, alberi e piante, a integrazione di quella esistente.



L’intervento di riqualificazione dello spazio antistante la Biblioteca comunale di via Cavour ha il prioritario obiettivo di valorizzare il restauro appena ultimato del Complesso degli Agostiniani e dotare la città di nuovi spazi pubblici inclusivi e sicuri.

L'area di accesso alla biblioteca sarà recuperata con l'intento di creare uno spazio all’aperto come estensione della biblioteca stessa, direttamente collegato con gli ambienti interni, dove svolgere attività didattiche e di studio, approfondimenti interdisciplinari, eventi culturali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa