Addio a Carmen Garbino, 59enne scomparsa per un malore a Pontedera

Un malore improvviso in casa, poi la scomparsa a soli 59 anni. Carmen Garbino, Carmelina all'anagrafe, dipendente dell'Asl Nord Ovest residente al Romito di Pontedera, è morta nella giornata di ieri. Si trovava in casa assieme alla figlia maggiore Elsa quando ha accusato un colpo che le è stato fatale. La camera ardente è stata allestita nelle cappelline del commiato della Misericordia di Pontedera, domani, giovedì 13 gennaio, si terrà il funerale.

Carmen Garbino era la madre della collega giornalista Sarah Esposito, da anni al lavoro presso La Nazione e da qualche mese impegnata come ufficio stampa del Comune di Montopoli in Val d'Arno. La redazione di gonews.it e il direttore Elia Billero porgono un abbraccio alla famiglia intera di Sarah, addolorata per il lutto a pochi anni di distanza dal marito di Carmen e padre delle due sorelle, Mario.