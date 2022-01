Concorso impiegati Comune di Empoli, Gandola e Spini (FI): "Fare subito chiarezza"

"Palese la situazione di sconforto di tante decine di candidati che rischiano di vedersi esclusi dal concorso del Comune di Empoli. Un impaccio che l’ente dovrebbe chiarire immediatamente, fornendo spiegazioni univoche e definitive" – così si esprime Paolo Gandola, Consigliere metropolitano di Forza Italia–Centrodestra per il cambiamento insieme a Samuele Spini, Coordinatore di Forza Italia a Empoli, commentando l’empasse relativamente al concorso per nuovi 6 impiegati all’interno del Comune di Empoli.

"La situazione scaturita dalle procedure propedeutiche alla sola ammissione del concorso è davvero assurda, fatto di errori e superficialità, di cui qualcuno dovrà pure prendersi delle responsabilità, no? In ogni caso serve che il Comune di Empoli faccia chiarezza definitiva e dia una risposta univoca su come vorrà muoversi, dando la possibilità anche a chi non si sente o non si è sentito tutelato dalla procedura di poter esperire tutte le varie procedure in propria difesa".

"Ciò che temiamo e che anzi, ormai, è una certezza visto il passare delle settimane senza alcuna chiarezza sul punto, è che questo concorso si protrarrà a lungo, causando un notevole e colpevole ritardo nelle tanto necessarie assunzioni all’interno dell’ente comunale, creando disagi agli attuali dipendenti, ma soprattutto ai cittadini che da anni attendono servizi più celeri e procedure più spedite. Pensare che per soli sei posti si sia venuta a creare questa assurda situazione - continuano gli esponenti di Forza Italia - è davvero triste, servirebbe da parte dei responsabili della procedura, sia comunali che delle ditta esterna che ha in gestione il processo concorsuale, una presa di posizione netta, chiara e definitiva caricandosi sulle proprie spalle l’onere di procedere in un modo o nell’altro, magari cancellando questa prima scrematura e passando direttamente alla valutazione di merito con le prove di esame. Come mai la Sindaca di Empoli su questo non ha mai detto una parola e non si è espressa? Anche questo significa assumersi responsabilità di governo" – concludono Gandola e Spini.

Fonte: Ufficio stampa