Da sabato l’Hub di Sesto vaccinerà anche i più piccoli. Proseguono prime e terze dosi

Da sabato 15 gennaio l’Hub vaccinale di Sesto Fiorentino apre anche alle vaccinazioni pediatriche. Ogni sabato dalle 8.30 alle 18.30 nella tensostruttura presso il parcheggio scoperto del Centro Commerciale Centro Sesto in via Petrosa, saranno effettuate le somministrazioni anche ai bambini nella fascia 5-11 anni per una copertura stimata di 180 dosi giornaliere. Si rafforza ulteriormente la collaborazione tra le parti interessate, Asl Toscana centro, Croce Viola-Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino e l’Azienda Farmacie e Servizi S.p.a. e imprime una nuova spinta anche alle vaccinazioni dei più piccoli, grazie anche al prezioso supporto di Cna della Piana fiorentina ed Anpas Toscana.

L’Hub di Sesto Fiorentino rimane disponibile per prime dosi, in Open Day, e terze dosi programmate su tre linee vaccinali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 (da lunedì 17 gennaio l’orario sarà 8.30-18.30), con una copertura stimata di almeno 360 vaccini al giorno. Il percorso vaccinale è gestito da farmacisti formati e personale sanitario e della Croce Viola, anch’esso appositamente formato.

Le prenotazioni per la vaccinazione potranno essere effettuate tramite il portale della Regione https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.

Fonte: Ausl Toscana Centro