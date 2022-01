Danni al presepe del Duomo a Firenze, individuati i responsabili

Tre giovani tra i 17 e i 19 anni, tutti provenienti da Savona, sono stati ritenuti responsabili del danneggiamento del presepe davanti al Duomo di Firenze. A scoprirlo sono stati i carabinieri fiorentini, che hanno analizzato la videosorveglianza e individuati i tre giovani vandali.

Nella notte tra l'1 e il 2 gennaio, verso le 3.30, i tre sono entrati più volte nella capanna del presepe per farsi fotografare in varie pose. Hanno prelevato le varie statue, come quella di Gesù Bambino, e le hanno sollevate a mo' di trofeo. Si sono anche stesi nel giaciglio dedicato al Bambinello. La statua di Gesù è stata danneggiata, sono state rotte quattro dita dal piede destro.

I tre - in vacanza a Firenze per Capodanno - hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno detto di non essersi accorti del danneggiamento. I tre sono indagati per offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.