Denunciato per aver lanciato il telefono alla segretaria: a processo il direttore di Confindustria

Fu accusato di aver scagliato un cellulare contro una delle sue segretarie colpendola al volto il 26 novembre 2020. Adesso a Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per il direttore di Confindustria Firenze Leonardo Bandinelli. L'episodio sarebbe avvenuto proprio negli uffici Confindustria e dalla ricostruzione fatta pare sia stata la conseguenza di un litigio nato dalla richiesta della segretaria di lavorare in smart working.

L'accusa contestata è quella di lesioni personali aggravate. Avrebbe provocato alla donna ferite al volto e a un occhio giudicate guaribili dai medici in 135 giorni. Il direttore avrebbe poi chiesto scusa e sarebbe andato in farmacia a comprare il necessario per medicare la donna, e poi l'avrebbe accompagnata in una clinica privata dove fu medicata e refertata. L'udienza preliminare si terrà il 4 aprile 2022 davanti al gup.

"Si è trattato di un fatto accidentale e involontario", questo il commento del difensore di Bandinelli, avvocato Nino D'Avirro.