Empoli in tv: sarà in onda su Linea Verde Life

Linea Verde Life sbarca a Empoli. Qualche settimana fa la troupe della trasmissione televisiva della Rai è sbarcata in città, in molti hanno visto in pieno centro storico i mezzi di RaiUno. Sono stati girati vari spezzoni in alcune location cittadine.

La puntata andrà in onda sabato 15 gennaio 2022, alle 12.30 circa, su RaiUno.

Marcello Masi e Daniela Ferolla raccontano la città di Empoli e i suoi dintorni. Dopo aver parlato della Riserva di Montefalcone e dei suoi boschi nella zona di Castelfranco di Sotto, si entrerà nel vivo del distretto industriale di Empoli, luogo di innovazione e sostenibilità. Nella valle che dal 1300 è famosa nel mondo per il commercio delle pelli, Daniela Ferolla scopre un’azienda, la Pellemoda fondata da Bruno Morelli, ora gestita dai fratelli Azzurra e Giampaolo, che ha inventato un metodo di lavorazione al 100% sostenibile.

Vedremo anche un passaggio suggestivo sul fiume Arno, da sponda a sponda, grazie alla Canottieri Limite. Marcello Masi ha poi seguito il tracciato di una bottiglia di vetro per raccontarci il suo riutilizzo, in un’azienda, la Revet, che ricicla il 70% di tutto il vetro della Toscana.

E poi il buon cibo. Dal tartufo di San Miniato, al famoso carciofo di Empoli, fino alle rivisitazioni della tipica cucina povera toscana.