Frana di via di Carcheri, offese sessiste contro la sindaca di Lastra a Signa

'A un anno dalla frana, Angela Bagni pu**ana'.

Queste le parole apparse su una strada e indirizzate alla sindaca di Lastra a Signa Angela Bagni. La frana di cui si parla è quella che ha reso la vita complicata per molti cittadini e pendolari dell'asse Firenze-Pisa, ossia quella di via di Carcheri che per mesi ha bloccato anche la Firenze-Pisa-Livorno.

La protesta incivile e oltraggiosa è apparsa proprio sulla strada oggetto di tante discussioni. Proprio nel momento in cui il cronoprogramma della Città Metropolitana sembra aver fatto chiarezza sulla definitiva riapertura, arriva questo messaggio incivile.

La prima cittadina ha avuto moltissimi messaggi di solidarietà, ecco cosa ha scritto sulla sua pagina Facebook:

"Stamattina i vigili, su segnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto questa scritta offensiva ed incommentabile lungo via di Carcheri. Ho riflettuto se rendere pubblico o meno quanto accaduto ma poi ho pensato che fosse giusto farlo per alcune ragioni.

In primo luogo lo devo alle donne: in tutti questi anni sono stata impegnata sia sul mio territorio che in Città Metropolitana contro tutte le forme di violenza fisica e verbale. Di questa scritta infatti colpisce il tipo di offesa, la scelta sessista della parola che spesso viene usata per dequalificare e oltraggiare una donna. Avrei compreso e meglio accettato una frase che definisse le mie capacità o incapacità come amministratrice ma non questo.

In secondo luogo mi colpisce la scelta in forma anonima dell'insulto : ho sempre ricercato il dialogo e l’ascolto dei cittadini sulle varie problematiche del territorio, ed anche sulla questione della chiusura di via Di Carcheri (dovuta alla frana in FiPiLi) posso assicurare che in questo anno non è mancato l’impegno da parte mia e della giunta per risolverete il problema.

Spero inoltre che rendere pubblica questa notizia possa far riflettere tutti sul fatto che i toni del confronto e del dibattito, anche se aspri, non devono mai trascendere in offese di nessun tipo".

I commenti

Sconcerto da parte del presidente Eugenio Giani che anche a nome della Giunta esprime ferma condanna per il vergognoso gesto.

“Voglio bene ad Angela Bagni - ha detto Giani -, è un’ottima amministratrice, una sindaca sempre in prima linea per il suo territorio, una sindaca particolarmente impegnata a più livelli proprio contro tutte le forme di violenza fisica e verbale. Oggi riceve un insulto gravissima che lede la sua persone e la offende profondamente. Chi usa quella parola è imperdonabile, colpisce Angela, ma colpisce anche tutte le donne del mondo. Auspico che l’autore della indicibile scritta venga scoperto e venga punito per ciò che ha fatto. Alla bravissima sindaca tutta la mia solidarietà, tutta la mia vicinanza e tutta la mia amicizia”