Fondazione CRV apre il 2022 con incentivi per sociale, ragazzi e territorio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra inaugura il 2022 con una novità, e affianca al consueto bando erogativo due manifestazioni di

interesse, entrambe strumenti innovativi e sperimentali finalizzati a stimolare e incentivare la realizzazione di progetti a sostegno del proprio

territorio.

Si parte con il bando erogativo S.O.S.TIENI IL SOCIALE mirato alla realizzazione di progetti finalizzati a specifiche iniziative sociali come il contrasto alle povertà, al disagio giovanile,! alla tutela dell’infanzia, alla cura e assistenza agli anziani e ai disabili, all’inclusione socio lavorativa e all'integrazione degli immigrati.

Quest’anno è stato introdotto un elemento nuovo per incentivare gli Enti ad assumere personale, anche a tempo determinato purché per un periodo non inferiore a 12 mesi, infatti, in questo caso, il contributo richiesto alla Fondazione per la realizzazione del progetto potrà essere maggiorato. La scadenza del bando è il 20 marzo 2022.

INSIEME…con la scuola rappresenta uno strumento innovativo e sperimentale messo a punto dalla Fondazione CRV che ha lo scopo di contribuire alla crescita armonica ed equilibrata di bambini e ragazzi, sostenendo percorsi volti a prevenire e arginare il disagio scolastico.

L’intento è di sollecitare proposte didattiche concepite per sostenere l’offerta educativa e contribuire così a promuovere il benessere complessivo degli studenti. In quest’ottica, sarà importante il recupero di spazi di socializzazione mediante iniziative residenziali o semi residenziali collocate all’esterno dei luoghi scolastici ma sempre collegate al territorio.

La manifestazione d’interesse è rivolta agli istituti scolastici statali di primo grado, comprese le scuole parificate di pari grado. La data di scadenza è il 28 febbraio 2022.

Con PAESAGGI CONDIVISI, strumento indirizzato agli Enti pubblici, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra intende impegnarsi concretamente sul tema del sostegno all’ambiente e alla sua salvaguardia, riconoscendo il valore del verde cittadino e dell’arredo urbano come luogo di coesione e socialità. Pertanto, con la pubblicazione del presente annuncio, intende valorizzare gli spazi pubblici e in modo particolare

alcune aree verdi e piazze presenti sul nostro territorio, attraverso il sostegno ad interventi di cura, tutela, protezione e ristrutturazione.

L’intento è quello di riaffermare la centralità dell’ambiente pubblico circostante come motore di identità e legame delle varie comunità rispetto al contesto cittadino che ci circonda. La data di scadenza è il 15 Marzo 2022.

È possibile scaricare la modulistica nell’apposita sezione Bandi Erogativi nel sito www.fondazionecrvolterra.it

Per tutte le informazioni contattare la segreteria della Fondazione CRV telefonando al numero 0588/80329.

Fonte: Comunicazione Fondazione CRV