Forano le gomme dell'auto della polizia, due persone nei guai

Due persone a Pistoia sono indagate per aver danneggiato una volante della polizia. Tutto risale al dicembre 2021, quando gli agenti hanno svolto un controllo anti-Covid in un ristorante della città. Una coppia, pur essendo in regola con le prescrizioni, ha inveito contro gli operatori usando violenza e interrompendo l'attività. Hanno anche minacciato i poliziotti.

Al termine, allontanandosi, hanno forato le gomme dell'auto con un coltello. Tra l'altro è vietato il porto di quell'arma. I poliziotti se ne sono accorti dopo, evitando guai peggiori.

L'autorità giudiziaria ha quindi disposto le perquisizioni nelle abitazioni dei due. La donna è stata indagata in stato di libertà per i reati di violenza minaccia oltraggio a Pubblico Ufficiale, interruzione di servizio, mentre entrambi sono indagati in concorso per danneggiamento aggravato e porto vietato di oggetto atto ad offendere.