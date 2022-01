Due uomini di 68 e 56 anni sono rimasti intossicati per una fuga di monossido di carbonio a Quercegrossa, nel Senese. I due sono stati trasportati prima al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena e poi trasferiti con l'elicottero Pegaso all'ospedale Misericordia di Grosseto, che dispone di una camera iperbarica: il 68enne in codice 3 e il 56enne in codice 2