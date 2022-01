Furto di 1.500 mascherine Ffp2 da una stanza dell'ospedale della Fratta di Cortona, nell'Aretino. Il personale sanitario ha direttamente chiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver accertato la sparizione dei dispositivi di protezione. Il furto non è di oggi ma sarebbe accaduto lo scorso fine settimana. Indagini in corso, anche attraverso l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, per individuare i responsabili.