Scuola di logistica per under 18, a Livorno si impara a pilotare un drone

Saper pilotare un drone è sicuramente suggestivo, oltre a essere una capacità che può essere sfruttata negli ambiti più disparati, dalle riprese per gli effetti speciali nei film di Hollywood fino a quelle utili per ridefinire la cartografia o quantificare i danni dall’alto a seguito di un evento calamitoso. Senza dimenticare che questi dispositivi a pilotaggio remoto sono destinati a rivoluzionare (e lo stanno già facendo) l’ambito della logistica, in quanto in un futuro a breve-medio termine probabilmente prenderanno il posto, o almeno affiancheranno, i corrieri nelle consegne delle merci. Per cui il corso “LOGOS 2.0” – con sede a Livorno, le cui iscrizioni sono aperte fino al 28 gennaio sul portale “Scuola in Chiaro” del Miur al pari delle altre scuole superiori – è un’opportunità da cogliere al volo per chi esce dalla scuola media e deve scegliere che strada prendere per il proprio futuro: organizzato da Formatica Scarl e gratuito grazie ai fondi del progetto regionale “GiovaniSì”, con tre anni di formazione mira a formare nuove figure di “Operatore dei sistemi e dei servizi logistici – Addetto alle operazioni di spedizione” (figura 149 – livello 3 EQF).

L’addetto alle operazioni di spedizione trova occupazione in tutte le aziende di produzione, commerciali e logistiche. È generalmente ricercato sul mercato del lavoro nel ruolo più operativo per la movimentazione delle merci, per poi raggiungere, con la dovuta esperienza professionale ruoli di responsabilità del reparto spedizioni e/o di altri settori operativi del magazzino con relativo coordinamento di risorse.

Ma non finisce qui, perché comunque al termine del percorso triennale l’iscritto se vuole cimentarsi nuovamente sui banchi di scuola può farlo, ripartendo dalla quarta professionale. Quindi – mentre si apprendono i segreti di una professione – rimane aperta un’ulteriore strada da percorrere. Senza contare che questi tre anni di formazione consentono di adempiere l’obbligo scolastico.

Il corso “LOGOS 2.0”, che segue altre quattro edizioni consolidando dunque la propria presenza nell'ambito formativo labronico - avrà durata triennale è prevederà 3168 ore di formazione. Oltre alle materie più tradizionali per una professione del genere come informatica e inglese, il corsista si cimenterà in veri e propri focus su argomenti ben specifici e dettagliati: logistica interna ed esterna, tracciabilità, reportistica (analisi e previsioni) e gestione del magazzino (uso dei materiali e dei mezzi); il modulo di pilotaggio per il drone durerà, infine, 120 ore.

Il tutto sfruttando un metodo alternativo e che sta riscuotendo successo: la Gamification. Il corso adotterà metodologie didattiche diverse da quelle scolastiche tradizionali sfruttando piuttosto il coinvolgimento e la forza didattica delle esperienze realmente vissute. Inoltre – grazie alla collaborazione col CNR di Pisa – i corsisti saranno parte integrante del progetto “Avatar” , atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini. Anche gli strumenti usati saranno prettamente multimediali, sarà fornito ad ogni allievo un tablet a titolo gratuito grazie al quale potranno sperimentare l’apprendimento attraverso la gamification.

La procedura di iscrizione deve essere svolta tramite “Scuola in Chiaro”, inserendo il codice meccanografico LICF00400R assegnato dal Miur. Per quanto riguarda i destinatari, come accennato in precedenza, si tratta di chi ha conseguito già la licenza media ma c'è spazio anche per tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP.

Per informazioni rivolgersi a Formatica Scarl, via Gozzini 15 Ospedaletto (Pisa), al numero telefonico 050580187 o alla mail istruzionetriennale@formatica.it. La referente è Giulia Tramonti, contattabile ai numeri 0586.994080/3534214070. Per chi volesse prima fare una piccola “esperienza sul campo”, Formatica ha previsto anche due Open Day – il 10 e 19 gennaio prossimi – articolati su tre fasce orarie: 15,30/16,15 – 16,30/17,15 – 17,30/18,15 (richiesta la prenotazione tramite il portale www.istruzionetriennale.it).

