Nuova scuola Fermi di Scandicci, pubblicato il bando di Concorso internazionale

Due passi avanti importanti per la progettazione e la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Fermi - che sarà costruita nell’area Turri assieme alla nuova Scuola di Musica, ad un auditorium e a due palestre - con la pubblicazione mercoledì 12 gennaio 2022 da parte dell’Amministrazione Comunale del Bando per il Concorso internazionale di progettazione; in contemporanea il Comune ha ricevuto comunicazione del finanziamento da 10 milioni di euro per la costruzione della nuova scuola, a seguito della partecipazione dell’Amministrazione Comunale al bando del Ministero dell’Interno “per contributi finalizzati a progetti di rigenerazione urbana”, all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr.

Il Concorso internazionale di progettazione è curato da un gruppo di professionisti individuati a seguito di un accordo tra il Comune di Scandicci e l’Ordine degli Architetti di Firenze. Il bando è pubblicato anche sul sito web del Comune di Scandicci; i professionisti potranno inviare gli elaborati dal 21 febbraio fino alle 12 del 23 marzo 2022.

La nuova scuola Fermi sarà costruita nell’area Turri accanto alla fermata Aldo Moro della tramvia, assieme alla nuova Scuola di Musica, a due palestre e ad un auditorium, e avrà 24 spazi aula.

“La nuova Fermi sarà il benvenuto a Scandicci per chi arriva da Firenze – dice il Sindaco Sandro Fallani - una scuola di ultima generazione come primo segno cittadino rappresenta le fondamenta della nostra identità, che da sempre è basata sul sapere e sul pensiero. L’identità cittadina prende forma con lo sviluppo urbanistico di Scandicci e oggi, proprio nella definizione del segno primo della città prossima, si arricchisce di due importantissimi contributi, che nel merito rappresentano il riconoscimento sostanziale di Scandicci in ambito nazionale e non solo: nello stesso giorno in cui sappiamo ufficialmente che la nuova scuola Fermi sarà finanziata con 10 milioni di euro del Pnrr, pubblichiamo il bando per il Concorso internazionale che porterà alla selezione del progettista tra i migliori disponibili, per dare forma a un’idea di scuola alla quale hanno già dato il proprio apporto l’Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa Indire, l’Ordine degli Architetti, Cassa Depositi e Prestiti. Altro punto importante: l’Amministrazione Comunale si sta impegnando assieme allo Scandicci Calcio a trovare una soluzione per lo stadio per le partite di Serie D nel territorio comunale”.

L’investimento complessivo dell’Amministrazione comunale per il Concorso e la progettazione è di 126.880 euro; il Concorso di progettazione prevede premi per i primi cinque classificati, con la proprietà intellettuale delle idee premiate che sarà acquisita dal Comune di Scandicci.

Già fissato dal Protocollo d’intesa tra Comune di Scandicci e Ordine degli Architetti, il Concorso è appunto a due gradi, permettendo una partecipazione con diversi progetti tra cui scegliere il migliore, e ha come oggetto lo sviluppo del progetto per la nuova scuola Fermi e del masterplan della riqualificazione dell’intera area Turri, per la quale la Giunta Comunale a fine 2020 ha già approvato il “Documento di fattibilità delle alternative progettuali”. Al vincitore del concorso sarà affidata la progettazione della scuola.

La nuova media Fermi, la nuova Scuola di Musica, le due palestre, l’auditorium e uno spazio esterno per eventi musicali e sportivi, riqualificheranno l’area Turri, accanto al nuovo centro cittadino progettato e costruito da Richard Rogers. La nuova Scuola Fermi sarà realizzata secondo le indicazioni del sistema educativo di Indire 1+4.

Per il nuovo “Polo Scolastico Scuole Fermi”, nei mesi scorsi Cassa Depositi e Prestiti e Comune di Scandicci hanno siglato un Protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione per la realizzazione, con un investimento stimato di circa 12,7 milioni.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa