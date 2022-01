Le piazze e il corso di Ponsacco cambiano volto: progetto d'arte e di cura dell'essenziale

Cambia il centro storico di Ponsacco e lo fa ancora una volta appellandosi all'arte e alla cura delle piccole cose. Quest'oggi è stato presentato il progetto milionario su cui si baserà il secondo mandato del sindaco Francesca Brogi nell'arco del 2022.

"Sarà un percorso che vogliamo costruire insieme alla città valorizzando i suoi talenti artistici e donando nuovo lustro al centro cittadino. Il progetto prevede anche il rifacimento di piazza della Repubblica e dei marciapiedi delle principali vie commerciali del centro, interventi questi ultimi affidati al nostro architetto e responsabile dei lavori pubblici Andrea Giannelli", spiega la sindaca. L'anno appena iniziato sarà quello in cui i provvedimenti prenderanno piede, l'obiettivo è quello di avere una mole di innovazioni già per l'autunno-inverno.

"Daremo riordino all'esistente - spiega Alberto Bartalini -, il centro storico non va distrutto e rifatto. Vent'anni fa ci fu un buon inizio, 'Il coraggio di osare', un progetto che ebbe fortuna. Oggi si riparte dando riordino da piazza Valli, il corso, piazza della Repubblica e piazza San Giovanni, tramite cose semplici come il verde, l'illuminazione, la pulizia e l'arte di artisti locali. Credo che si meritino questo, hanno una qualità straordinaria ma il mercato dell'arte non li mette sotto i riflettori".

Per le manutenzioni interviene l'architetto Giannelli: "Piazza della Repubblica avrà 1,8 milioni di euro nel progetto, siamo in attesa del parere della Soprintendenza dei Beni Culturali. Ad autunno arriveranno i primi lavori. La sistemazione dei marciapiedi dal centro verso il cuore commerciale in via Valdera anche per rivitalizzare il commercio locale".

