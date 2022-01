Primo ciclo di derattizzazione a Empoli

Primo ciclo dell’anno di interventi di derattizzazione su tutto il territorio comunale, dalle frazioni al centro città.

Il servizio è stato affidato a una nuova ditta, la Blitz Disinfestazioni Srl con sede a Montelupo Fiorentino, che nei prossimi giorni opererà nelle attività di monitoraggio e trattamento con il proprio personale tecnico specializzato.



Il personale addetto ha il compito di controllare il consumo delle esche rodenticide negli erogatori che sono posizionati su tutto il territorio e, laddove è necessario, provvedere ad integrarlo.



«Si riparte con gli interventi di disinfestazione che interesseranno tutto il territorio comunale anche con delle modifiche come la nuova ditta incaricata del servizio – ha detto Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli -. Molto utile è stata come sempre la collaborazione dei cittadini che non mancano mai di dare spunti per migliorarci».



PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI



LUNEDI' 17 GENNAIO - Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova, Empoli zona est;



MARTEDI' 18 GENNAIO - Carraia, Empoli città, Santa Maria, Avane, Pagnana, Marcignana, Pozzale/Casenuove;



MERCOLEDI' 19 GENNAIO - Martignana, Monterappoli, Sant’Andrea/Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana;



GIOVEDI' 20 GENNAIO - Bastia, Cerbaiola; Corniola; Pianezzoli, Terrafino.