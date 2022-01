Rapina da un milione di euro, i tre sospettati restano in arresto

Sarebbero gli autori di una rapina da un milione di euro avvenuta il 24 febbraio 2021 nella casa di un ex gioielliere a Firenze. I tre uomini, un 58enne e i due figli di 30 e 35 anni, furono arrestati dalla polizia. Adesso il tribunale del riesame ha respinto le istanze avanzate dai difensori degli indagati che restano agli arresti. Il 58enne si trova agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute, mentre i due figli sono in custodia cautelare in carcere.

Da quanto ricostruito si sono spacciati per poliziotti in abiti civili, poi hanno fermato la vittima, 70 anni, mentre rientrava a casa facendosi consegnare le chiavi dell'abitazione. Entrati in casa lo avrebbero picchiato per farsi consegnare le chiavi della cassaforte. Poi hanno portato via gioielli e orologi per 800mila euro e 190mila euro in contanti. Ci sarebbe anche un complice, ma al momento non è stato ancora identificato.

Gli agenti della squadra mobile, coordinati dal pm Giacomo Pestelli, li hanno identificati risalendo alle auto usate per la rapina.