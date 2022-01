Rinviata la gara dell'Abc Solettificio Manetti a Montevarchi

Dopo i rinvii della 14° e della 15° giornata di andata, rispettivamente contro Olimpia Legnaia e Valdisieve, l’Abc Solettificio Manetti salterà anche la gara in programma sabato 15 gennaio a Montevarchi valevole per la prima giornata di ritorno, al momento rinviata a data da destinarsi.

Salve ulteriori nuovi sviluppi, dunque, i gialloblu torneranno in campo sabato 22 gennaio alle ore 21.15 al PalaBetti contro il Basketball Club Lucca per la seconda giornata del girone di ritorno.

Sono intanto ufficiali le date dei recuperi delle due precedenti gare: la 14° giornata contro l’Olimpia Legnaia si giocherà mercoledì 26 gennaio alle ore 21.15 al PalaBetti, mentre la 15° giornata sul parquet di Valdisieve sarà recuperata mercoledì 23 febbraio alle ore 21.

Fonte: Abc Castelfiorentino