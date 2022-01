Ruba in una casa, scatta l'allarme e un'app lo rintraccia: arrestato

Un 25enne è stato arrestato dopo un furto a Firenze grazie all'app di uno smartphone. Il giovane, di origini georgiane, alle 12.30 di ieri (martedì 11 gennaio) è entrato assieme a un complice in un appartamento in zona stadio. Subito è scattato l'allarme e al proprietario della casa è arrivato l'alert sul cellulare. Tramite l'app è riuscito a catturare le immagini dei due uomini che stavano entrando e ha girato i fotogrammi alla polizia. Intanto i due ladri hanno visto la telecamera e si sono dati alla fuga.

Una volante della polizia ha sorpreso e catturato uno dei due ladri poco fuori dal portone. Il 25enne è stato trovato in possesso di strumenti come grimaldelli, ma anche di un ritaglio di plastica semirigida, di norma utilizzato per far scattare serrature, e calzini adatti a non lasciare impronte. Il 25enne è stato arrestato per tentato furto aggravato. Oggi la convalida dell’arresto al Tribunale di Firenze.