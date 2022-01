Scontro tra due auto, una si ribalta

I vigili del fuoco di Montemurlo sono intervenuti poco dopo le 18.30 in via Giulio Braga a Vaiano per un incidente stradale. Due autovetture sono venute in contatto mentre transitavano nei pressi di un incrocio ed una di queste si è ribaltata su un fianco. I conducenti dei veicoli sono usciti da soli e soltanto uno è stato condotto in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto, mentre la Polizia Municipale di Vaiano ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.