Servizio civile alla Misericordia di Empoli

Esperienza, formazione, competenze e nuove amicizie sono le parole chiave del Servizio Civile Universale che offre l’opportunità a diciannove giovani dai diciotto ai ventotto anni di trascorrere un anno alla Misericordia di Empoli.

Un’occasione per vivere dodici indimenticabili mesi come operatori volontari presso un’importante associazione che si occupa di rispondere alle numerose necessità del territorio in ambito sociale e sanitario. Oltre alla straordinaria esperienza formativa e umana, che consentirà ai ragazzi di dare il proprio contributo in tante attività fondamentali per la comunità, il Servizio Civile Universale offre anche una piccola entrata mensile, come rimborso, di 444,30 euro. I giovani saranno dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale per svolgere il servizio in completa sicurezza, accanto a professionisti che li guideranno quotidianamente e da cui potranno acquisire conoscenze e competenze utili anche per il loro futuro professionale.

Due i progetti per cui è possibile candidarsi: “Soccorso e non solo”, in ambito socio-sanitario, con diciotto posti disponibili, e “S.I.R.E – Sistema Integrato Risposta all’Emergenza”, focalizzato sull’attività di Protezione Civile, con un posto disponibile, entrambi consultabili sul sito della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia www.misericordie.it oppure contattando la Segreteria volontari della Misericordia di Empoli (tel. 0571-7255; volontari@misericordia.empoli.fi.it).

I ragazzi interessati a svolgere il Servizio Civile Universale dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile da PC, tablet e smartphone QUI, con accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa