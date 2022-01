Servizio Civile con Arci Empolese Valdelsa, 10 posti per memoria e inclusione over 65

Scade il 26 gennaio alle ore 14,00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la selezione di giovani volontari per il Servizio Civile Universale 2022.

Arci Empolese Valdelsa APS, come sede locale di Arci Servizio Civile Empoli, propone due progetti per un totale di 10 posti disponibili per i giovani tra i 18 e i 28 anni.

All’interno dei nostri progetti, come in tutti quelli attuati da Arci Servizio Civile Empoli, sono previsti posti riservati a giovani con minori opportunità (difficoltà economica e temporanea fragilità economica e sociale) grazie ai quali sarà possibile accedere con graduatorie riservate. I nostri due progetti, di diversa tematica e obiettivo, nell’ottica dei valori e delle finalità che la nostra associazione persegue, sono i seguenti:

- “SocializziAmo” – con sede presso il comitato ARCI Empolese Valdelsa e Associazione Culturale Medicea APS, che ha come obiettivo favorire la coesione sociale e l’inclusione degli over 65 nei territori di Vinci e Cerreto Guidi

-“Pace, memoria e antifascismo: dalla cittadinanza attiva all’inclusione sociale”- con sede presso il comitato Arci Empolese Valdelsa, la sezione ANPI Empoli e la sezione ANED Empoli, che si pone l’obiettivo di promuovere la conoscenza storica del territorio, contrastare le diseguaglianze e rafforzare la coesione sociale.

I progetti a bando hanno durata di 12 mesi e si realizzeranno tra il 2022 e il 2023, probabilmente con avvio entro giugno 2022. L’ l’indennità prevista è pari a euro 444,30 mensili.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata obbligatoriamente entro il giorno 26 gennaio, alle ore 14,00. L’invio della domanda avviene solamente on line all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it sul quale è necessario registrarsi/accedere tramite l’identità digitale SPID.

Come supporto per i giovani candidati nella presentazione della domanda, sulla pagina facebook di Arci Servizio Civile Empoli è stato creato un video tutorial che potrà guidarli correttamente nell’inoltro.

Per maggiori informazioni sul servizio civile universale e sulle procedure per inoltrare la domanda contattare la sede Arci Servizio Civile Empoli APS alla mail: empoli@ascmail.it o telefonare allo 0571 1656543. Per maggiori informazioni sui due progetti, contattare invece Arci Empolese Valdelsa alla mail: info@arciempolesevaldelsa.it o chiamare allo 0571 1656543.

