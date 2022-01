Sette nuovi tigli al parco di Villa Stibbert

Il parco di Villa Stibbert si arricchisce di sette nuovi tigli. Alla messa a dimora degli alberi, donati dalle imprese Giannetti lavori edili e Macuz, ha partecipato oggi l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re. Presenti l’assessore al Patrimonio Alessandro Martini, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli e rappresentanti degli Angeli del Bello. La donazione, arrivata il 21 novembre scorso in occasione della giornata nazionale degli alberi, comprende la fornitura degli alberi, la realizzazione dell’impianto di irrigazione per garantire il corretto attecchimento e sviluppo e la manutenzione per i primi tre anni.

“Il Parco di Villa Stibbert è un polmone verde importante della nostra città - ha detto l’assessore Del Re - ed è un parco storico, che aveva bisogno però di nuovi alberi per completare il bellissimo filare di tigli che ti accoglie all’ingresso. Grazie ad una donazione, nuovi bellissimi tigli sono stati messi a dimora con il relativo impianto di irrigazione. Il parco di Villa Stibbert vedrà poi ancora nuove piantagioni grazie ai fondi del React, le cui linee guida ci invitano a prendersi anche cura dei parchi storici, per aumentare e sostituire le alberature qui presenti, e quindi per la tutela di un patrimonio naturale e culturale”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa