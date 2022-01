Sponsor sui monumenti, polemica a Firenze. Nardella: "Nel 2022 progetto nuovo"

A Firenze è nata una polemica per uno sponsor indigesto sui monumenti della città. Il logo della carta di credito American Express è stato proiettato sul Ponte Vecchio e sulla facciata dell'Istituto degli Innocenti. Anche la scritta in viola 'sponsored by American Express' ha causato indignazione. Alcuni cittadini hanno dato contro il Comune e dalla Soprintendenza arrivano perplessità. Le immagini risalgono all'8 gennaio ma sono diventate oggetto di commenti su Facebook nelle ultime ore.

"L'Amministrazione comunale sostiene da anni F-light, manifestazione sempre apprezzata dai fiorentini e dai turisti internazionali: si tratta di un progetto nato per valorizzare il patrimonio culturale che ha sempre avuto questa esclusiva finalità. In merito alle immagini degli sponsor, per quanto Mus.e ci abbia riferito che si è trattato di una proiezione di pochi istanti, ritengo che quelle immagini non siano appropriate a quei luoghi. Dall’anno prossimo realizzeremo un progetto di illuminazione dei monumenti nuovo e vieterò la presenza degli sponsor nelle proiezioni sui monumenti; troveremo altre forme di riconoscimento per i sostenitori del progetto. Rivendico con forza la linea che ho adottato da quando sono sindaco nei confronti dell’uso di messaggi pubblicitari nelle principali piazze del centro. Infatti ricordo che questa Amministrazione è stata la prima a regolare la pubblicità sui cantieri sui principali monumenti della città limitandola solo nei casi di restauro del patrimonio culturale. In merito alle immagini proiettate in Piazza Santissima Annunziata - come ho ribadito questa mattina al telefono al Soprintendente Pessina - non è mai stato detto che la Soprintendenza avesse autorizzato le singole immagini proiettate sui monumenti. È stato invece detto che l’intero programma di F-light ha ricevuto il nulla osta preventivo da parte della soprintendenza come avviene ogni anno. Sono cose ben diverse” sono state le parole del sindaco fiorentino Dario Nardella.

"Sfruttamento ignobile dei monumenti della città". Così hanno etichettato il caso Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune. Lunedì 10 gennaio hanno sollevato il caso in Consiglio comunale, ponendo l'attenzione sulla sponsorizzazione sui monumenti. Sempre Bundu e Palagi hanno parlato dopo la decisione di Nardella: "Bene che il Sindaco abbia deciso di impedire che le foto circolate in rete in questi giorni, grazie agli scatti di PerUnaltracittà, si possano ripetere. Era quello che ci aspettavamo lunedì in consiglio comunale, quando la Giunta ci ha spiegato che considerata le proiezione dei riconoscimenti agli sponsor e non pubblicità. Si era tirata nel mezzo anche la Soprintendenza, che giustamente ha evidenziato di non potersi fare carico delle responsabilità politiche di Palazzo Vecchio. Bene quindi l'imbarazzata marcia indietro e un grazie di cuore a tutta la cittadinanza che ha dato forza alle critiche. Non sono riusciti a liquidare la questione come una polemica della sinistra di opposizione".

“Siamo dispiaciuti per la polemica che è scoppiata, noi avevamo aderito al festival F-Light, ma non avevamo informazioni su cosa sarebbe stato proiettato sulla facciata degli Innocenti, quantomeno non riguardo a quella specifica proiezione degli sponsor. Bene ha fatto il sindaco Dario Nardella ad annunciare che dall'anno prossimo sarà vietata la proiezione di sponsor sui monumenti”. Così Maria Grazia Giuffrida, presidente dell'Istituto degli Innocenti, a proposito dei loghi degli sponsor proiettati sulla facciata degli Innocenti nell'ambito del festival F-light. “L'Istituto degli Innocenti ha aderito con favore anche quest'anno alle iniziative culturali e artistiche di F-Light, ma non può fare a meno di rendere noto che valuta di dubbia opportunità che sulla facciata siano stati proiettati i loghi degli sponsor”, aggiunge Giuffrida.