Ha forzato la porta di ingresso di un'azienda in via Arnolfo a Firenze, ma è stato ripreso in diretta dalle telecamere installate dal proprietario e collegate al suo smartphone. Il proprietario, ha quindi avvisato la polizia inviando agli agenti anche le immagini del colpo che gli arrivavano dal telefono. Il ladro, un 25enne originario dell'Est Europa, è stato arrestato. Il giovane ha agito con un complice che però è riuscito a fuggire.