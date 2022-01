Torna la rassegna Su il Sipario al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Dopo gli spettacoli andati in scena nel mese di Novembre, riprende la rassegna “Su il Sipario!”, che rivolta alle famiglie e ai ragazzi, prevede tre appuntamenti nel mese di Gennaio.

Domenica 16 gennaio alle ore 17,00 viene proposto da Stilema Teatro “Brutti anatroccoli”di e con Silvano Antonelli, liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen.

Lo spettacolo nasce da un lavoro di interviste e laboratori su “diversità” e “normalità” che Silvano Antonelli, figura storica del Teatro Ragazzi italiano, ha condotto con bambini e ragazzi. La fonte di ispirazione è la fiaba di Hans Christian Andersen, ma invece che un solo anatroccolo, qui gli anatroccoli sono tanti, come in una classe. I bambini-anatroccoli in scena, tutti diversi ma accomunati dall’essere “piccoli e fragili” a causa dell’età, vengono resi forti proprio da quella comunità-classe che diventa una palestra in cui, oltre a costruirsi proprie identità sin dai primi anni di vita, permette di entrare in relazione con gli altri e di formare una comunità.

Lo spettacolo è rivolto a tutti, a partire dai 3 anni.

Ogni domenica i bambini riceveranno un piccolo dono in ricordo dello spettacolo

Domenica 23 gennaio sarà invece la volta di “Sapore di Sale-L’odissea di una sardina”, di e con Bruno Cappagli e Fabio Galanti, mentre Domenica 30 gennaio verrà proposto “Il più furbo”di Mario Ramos con Andrea Coppone.

Si ricorda che gli spettacoli si tengono nel rispetto delle attuali normative anti Covid.

Spettacoli Mese di Gennaio

BRUTTI ANATROCCOLI- DOMENICA 16 GENNAIO ORE 17,00 (Età: dai 3 anni in su)

SAPORE DI SALE-L’Odissea di una sardina- DOMENICA 23 GENNAIO ORE 17,00 (Età: dai 3 anni in su)

IL PIU’ FURBO-DOMENICA 30 GENNAIO ORE 17,00 (Età: dai 3 anni in su)

Biglietto unico € 5,00 (ridotto Soci Coop € 4,50)

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it