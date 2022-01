Truffava i clienti, agente assicurativo di Firenze rinviato a giudizio

È finito nei guai un agente assicurativo di Firenze, rinviato a giudizio dalla procura di Firenze con l'accusa di truffa. L'assicuratore tra il 2018 e il 2019 avrebbe ingannato una ventina di clienti, convincendoli a stipulare polizze vita che poi non registrava presso la propria compagnia, incassando per sé le somme versate. In questo modo, l’uomo avrebbe intascato indebitamente centinaia di migliaia di euro. L'udienza preliminare è stata fissata per il 28 aprile.