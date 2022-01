Una delegazione del Pd toscano venerdì ai funerali di Sassoli

Una delegazione del Pd toscano parteciperà venerdì, con la segretaria Simona Bonafé, ai funerali di David Sassoli. “Venerdì saremo a Roma - ha detto Simona Bonafè - per rappresentare anche i tanti nostri iscritti e cittadini toscani che in queste ore ci hanno manifestato il grande affetto che circondava David. Il futuro continuerà a parlarci di lui: ricorderemo il suo lato umano, ma anche il lato politico europeista che lo rende uno dei protagonisti indiscussi della nuova fase dell’Europa, che si é recentemente aperta con il Next generation Eu”.

Fonte: PD Toscana