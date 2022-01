Viola del 1934 trovata su un treno: restituita al proprietario

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia ferroviaria di Firenze ha restituito al legittimo proprietario un prezioso oggetto ritrovato in una carrozza di un treno Alta Velocità proveniente da Napoli. Si tratta di una viola “Rodolfo Fredi” costruita dal famoso liutaio nel 1934 che, si narra, avesse utilizzato parte di una trave di una chiesa del 1700 crollata durante la guerra per crearne il piano armonico. La viola, di considerevole valore, apparteneva ad un famoso concertista che l’aveva smarrita sul convoglio al suo rientro a Roma, dopo una lezione tenuta al Conservatorio di Napoli.

Il musicista, accortosi della terribile mancanza, ha subito interessato la Polfer che ha immediatamente predisposto le ricerche. La viola è stata presa in carico dal capotreno che, appena giunto a Firenze, ha provveduto a consegnarla nelle sicure mani della Polfer dove è rimasta in custodia fino all’arrivo, avvenuto questa mattina, del musicista al quale è stato riconsegnato il prezioso strumento. Visibilmente emozionato il musicista ha omaggiato i poliziotti con una breve esibizione musicale ringraziando ripetutamente gli agenti per quanto fatto e per la cura dedicata alla sua viola, confidando di essere particolarmente legato allo strumento perché appartenuto a suo nonno.