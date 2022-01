Yacht da 2,5 milioni di euro non dichiarato al fisco italiano: scoperto imprenditore

Yacht battente bandiera estera per non dichiarare 2,5 milioni di euro di valore del bene nella dichiarazione dei redditi. I finanzieri della stazione navale di Livorno hanno controllato e scoperto la mancata dichiarazione. Il titolare aveva acceso un leasing finanziario legato a un conto corrente aperto all'estero ma finanziato annualmente per pagare senza dichiarare all'Italia il bene. Il fenomeno è definito 'flagging out', che si caratterizza infatti dal processo che vede connazionali proprietari di unità da diporto di valore, ricercare registrazioni navali estere che consentano soprattutto di nascondere appunto la reale proprietà delle imbarcazioni, considerate nella fattispecie 'beni di lusso', al fisco italiano.