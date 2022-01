Soccorsi questo pomeriggio a Marina di Carrara per un bambino di tre anni, caduto da un terrazzo e finito in strada. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Noa di Massa in codice rosso e, secondo quanto emerso, avrebbe purtroppo riportato gravi lesioni agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza oltre alla polizia, che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.