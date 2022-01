Castelfiorentino ricorda David Sassoli, Romei alla camera ardente a Roma

Il Presidente del Consiglio Comunale di Castelfiorentino, Gabriele Romei, si è recato questa mattina a Roma per esprimere il sentimento di cordoglio di tutti i gruppi consiliari del Comune di Castelfiorentino di fronte alla scomparsa dell’on. David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.

Il Presidente Romei ha raggiunto la camera ardente allestita in Campidoglio, per rendere omaggio insieme alle altre autorità istituzionali presenti a una personalità rispettata dall’intero arco costituzionale. La partecipazione del Presidente Gabriele Romei era in rappresentanza di tutti i gruppi: Gruppo Partito Democratico Castelfiorentino, Gruppo Noi per Castello, Gruppo Cittadini a Sinistra Castelfiorentino, Gruppo Lega Salvini Premier Castelfiorentino, Gruppo Movimento 5 Stelle Castelfiorentino.

“Stamani – osserva il Presidente Romei - mi sono recato alla camera ardente di David Sassoli in Campidoglio a Roma. L'ho fatto portando simbolicamente l'abbraccio e la vicinanza delle tante comunità che in quel momento sentivo di rappresentare: quella del Partito Democratico di Castelfiorentino, di tutti i gruppi del Consiglio Comunale e l'intera cittadinanza castellana. Abbiamo perso un uomo delle istituzioni appassionato e leale ai valori del federalismo europeo del quale il nostro Paese dev'essere orgoglioso. Un politico unanimemente apprezzato che ti faceva venire i brividi e i lucciconi quanto lo ascoltavi.

Da questo triste evento può emergere però una coscienza nuova, più forte, che affonda le radici in ciò per il quale ha sempre lottato: un'Europa più forte e unita nella quale ciascun cittadino/a abbia pari diritti e dignità.

Sapremo raccogliere la sua pesante eredità quando ci sentiremo fieramente italiani all'interno di un'Europa libera da divisioni politiche e istituzionali che ancora oggi ci tengono separati e distanti.

Ringrazio i gruppi consiliari di Castelfiorentino che hanno aderito in modo unitario a questa scelta di partecipazione”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa