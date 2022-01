Quanto stai usando il delivery di cibo a domicilio? Il sondaggio di gonews.it

Il 2022 è ricominciato sotto il segno di uno stallo vero e proprio per quanto riguarda i cittadini toscani. Non ci sono lockdown, non ci sono blocchi alla mobilità se non per chi è contagiato. E proprio l'aumento vertiginoso dei contagi durante le feste di Natale e di Epifania ha ridimensionato buona parte dei sogni di una normalità riottenuta a caro prezzo. Torniamo a stare molto di più in casa, chi perché impossibilitato, chi per timore di entrare nel loop dei contagi con il rischio di uscirne a fatica anche se asintomatico.

Questo ha portato di nuovo alla ribalta il consumo di cibo e bevande da casa, meglio se consegnate davanti la porta per una cena consolatoria dopo una giornata in smart working. La consegna a domicilio (detta delivery nel gergo tecnico) da tempo aveva potenziato il numero degli addetti alle consegne e le preparazioni nelle cucine dei locali di tutto il mondo. La concatenazione dei fattori ha portato al ritorno in auge dopo le scorpacciate nei ristoranti nel periodo estivo. Non c'è più il tempo delle preparazioni fatte in casa come nella prima ondata, e allora ben vengano quelle pronte preparate da mani esperte.

Il sondaggio di gonews.it si basa proprio su questo. Siete 'fan' delle consegne del cibo a domicilio o preferite il 'fatto in casa'? Potete votare fino a giovedì 20 gennaio.