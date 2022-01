Droga in auto e in casa, arrestati in due. Sequestro di 7 etti di sostanze

Arrestati un 44enne fiorentino e un 32enne albanese ma di nazionalità italiana con precedenti per possesso di droga. I carabinieri del Norm di Firenze sono intervenuti in via Lungo l'Affrico, altezza via de' Niccoli. Uno era in auto, l'altro fuori, parlavano a distanza con fare sospettoso. Dalla perquisizion sono emersi 42 g di hashish in auto del 44enne, un panetto di un etto di hashish e una dose di cocaina oltre a 190 euro nell'auto del 32enne.

La perquisizione domiciliare a Greve in Chianti, dal 32enne, ha permesso di trovare 380 g di hashish, circa 80 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento, mentre presso il domicilio del 44enne a Firenze, sono stati rinvenuti circa 150 grammi di hashish, circa 1 grammo di marijuana, un bilancino di precisione e la somma contante di 1.260 euro in banconote di vario taglio.

I due saranno giudicati con il rito direttissimo nella mattinata odierna.