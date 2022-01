Elezioni del Presidente della Repubblica, quanto ne sappiamo? Incontro del Cdc Empolese Valdelsa

Lunedì 24 gennaio iniziano le votazioni a camere riunite per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Si tratta di un passaggio importante per chi ha a cuore la Costituzione e la democrazia parlamentare.

Ma, al di là dei nomi che circolano, quanto sappiamo dei compiti del PdR e dei limiti ai suoi poteri?

Quale figura disegnarono i Padri Costituenti per affidargli la rappresentanza della unità della Repubblica?

Tra i 12 politici che hanno ricoperto fino ad oggi la carica di Presidente dal 1946, chi si è maggiormente avvicinato ad interpretare lo spirito della costituzione e chi si è viceversa allontanato?

Per parlarne e magari definire le caratteristiche che dovrebbe avere il prossimo Capo dello Stato, il Comitato per la difesa della Costituzione e la sezione ANPI di Empoli, in collaborazione con il Coordinamento Democrazia Costituzionale Toscano, organizzano un incontro in teleconferenza con il prof. Gaetano Azzariti, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università La Sapienza di Roma

L’incontro avrà luogo sabato 15 gennaio a partire dalle 16, e sarà possibile seguirlo in diretta sulle pagine Facebook seguenti:

nonchè sul canale youtube

