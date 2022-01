Falsi green pass, l'Asl contatta i pazienti del medico arrestato: 18 senza anticorpi

In questi giorni l’Azienda Sanitaria ha contattato 134 assistiti del medico di medicina generale che operava nella Montagna Pistoiese sospeso a seguito di una ordinanza cautelare per presunte false certificazioni verdi vaccino anti Covid.

I pazienti sono stati invitati ad effettuare il Test di dosaggio anticorpi anti-spike SarsCov2 per valutare il loro stato anticorpale. 50 pazienti del medico hanno accettato e 18 di questi sono risultati negativi cioè non hanno sviluppato una risposta anticorpale.

L’Azienda Sanitaria ha organizzato una seduta straordinaria per la somministrazione dei vaccini anti Covid a questi 18 pazienti.

I servizi dell’ASL sono comunque sempre a disposizione per chi volesse eseguire ulteriori indagini di laboratorio e sottoporsi al test. I cittadini possono contattare telefonicamente il Piot di San Marcello per concordare l’appuntamento per il prelievo di sangue.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa