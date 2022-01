Faremo Foresta, 350mila euro dal Cipess per Carmignano

Anche il nostro Faremo Foresta: dalle vie dell’acqua alle trame del paesaggio naturale, il progetto per la piantumazione di nuovi alberi e per creare zone verdi nelle aree pubbliche del territorio, è stato finanziato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), all’interno di “Cantiere Toscana”, l’insieme di progettazioni coordinate dalla Regione e che riguardano 74 Comuni delle dieci province toscane.

Su 447.720,92 euro di spesa richiesta, il Cipess ne finanzierà 350.900,24.

“Siamo soddisfatti – spiega l’Assessore all’Ambiente Federico Migaldi -. È un riconoscimento del buon lavoro fatto dagli uffici e dai professionisti che hanno collaborato. Si tratta di interventi nelle aree più inquinate e nelle aree urbane e scolastiche. Salvaguardare ambiente, salute e bellezza del territorio resta la nostra priorità”.

Sono quattro le aree coinvolte.

L’area urbana del capoluogo, dove saranno interessate La Rocca e le zone intorno alla Secondaria di Primo Grado Il Pontormo, dove verrà creato un corridoio ecologico verso il paese.

L’area industriale di Seano con il parcheggio di via Bocca di Stella e quello di fronte al magazzino comunale, e via Lombarda/via Guido Rossa a Comeana, dove verranno inserite aiuole e fasce alberate per schermare l’impatto ambientale

L’area residenziale seanese, in particolare quella intorno alla Pista Rossa, l’area incolta di via Carlo Levi e via San Giuseppe, dove saranno inserite ampie cornici arboree e arbustive e alberi ogni tre posti auto nelle vie prive di spazi verdi.

E infine l’area scolastica/sociale sia di Comeana, intorno al nucleo sportivo, sia di Seano, intorno alla scuola primaria di Quinto Martini, dove nasceranno orti e giardini sociali e a Comeana il primo arboreto selvatico pubblico.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa