Finestrini delle auto rotti in San Jacopino, il Comitato: "Trovare danneggiatore seriale"

"Ogni giorno contiamo una o più vetture parcheggiate nelle nostre vie con il finestrino in frantumi". A denunciarlo è il Comitato cittadini attivi San Jacopino, nel Quartiere 1 di Firenze, per voce del presidente Simone Gianfaldoni.

I cittadini raccontano di decine di auto in sosta, ritrovate dai proprietari con i finestrini rotti, per alcuni addirittura due volte. Degli eventi, per mano di ignoti, che si starebbero concentrando su via Ponte alle Mosse, Toselli, Galliano e Redi. Danneggiamenti all'ordine del giorno, come prosegue il Comitato, "anche all'interno del parcheggio del supermercato di via Galliano". Coloro che hanno ritrovato la propria auto con i vetri in frantumi hanno presentato denuncia alle forze dell'ordine e ora, "chiedono di fare luce e di trovare il danneggiatore seriale che sta seminando il panico". Vicino alle auto sono stati ritrovati a terra anche dei grossi bulloni metallici, "con il rischio di fare male anche a persone". Nel rione di San Jacopino il Comitato cittadini attivi, afferma infine: "Riprenderemo quanto prima con le opportune segnalazioni per quanto riguarda il degrado e i rifiuti, oltre che ad alzare l'attenzione sullo spaccio, molto attivo in zona".