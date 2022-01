Funerali di Stato per David Sassoli, sarà presente anche Giani

Domani si terranno i funerali di Stato per il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso due giorni fa. Nella giornata di oggi è stata aperta al pubblico la Camera ardente in Campidoglio. Molte le visite di istituzioni, politici e cittadini, arrivati anche da lontano per rendere omaggio al giornalista e presidente del Parlamento Europeo. Tra le molte presenze anche quella del presidente del Consiglio comunale di Castelfiorentino, Gabriele Romei.

Anche il Gonfalone della Toscana sarà presente alle esequie domani, alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, accompagnato dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Era invece già stata annunciata nei giorni scorsi la presenza di una delegazione del Pd toscano. Tra questi la segretaria Simona Bonafè il capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli, la presidente della commissione consiliare per le attività produttive Ilaria Bugetti e il presidente della commissione Europa Francesco Gazzetti.

"La decisione del Consiglio dei Ministri di celebrare i funerali di Stato per l’ultimo saluto a David Sassoli è quanto dovuto ad un uomo che ha saputo interpretare al meglio la dimensione istituzionale, raccogliendo consenso e affetto in tutte le nazioni europee, come dimostrano le testimonianze giunte in questi giorni di dolore per la famiglia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato" ha dichiarato Ceccarelli, annunciando la sua partecipazione e quella dei colleghi.