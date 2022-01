In A1 con una pistola carica, droga e contanti: due arresti in autostrada

Stavano percorrendo l'A1 con in macchina una pistola con il colpo in canna. È quanto scoperto dalla polizia stradale di Arezzo che ha arrestato due giovani trovati, oltre che con l'arma, anche con 125 grammi tra hashish e cocaina e oltre 3mila 200 euro in contanti.

L'auto sulla quale viaggiavano i due è stata fermata all'alt della stradale nei pressi di Arezzo per un controllo. La pistola, una calibro 45 con la matricola cancellata e il colpo in canna, si trovava sotto lo sterzo. Insieme all'arma 100 grammi di hashish e 25 di cocaina. Addosso ad uno dei due gli investigatori hanno trovato anche i contanti, oltre 3.290 euro.

Per entrambi i giovani, di origine marocchina e già noti alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto per porto abusivo di arma da fuoco e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Adesso si trovano in carcere e i loro movimenti sono al vaglio delle indagini della polizia.