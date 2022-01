La polizia lo ha bloccato in via Emilia a Pisa e lo ha trovato con dello stupefacente. Un uomo è stato quindi arrestato in zona Sant'Ermete e adesso si trova in carcere. Gli agenti lo hanno fermato mentre era in bici. Da subito ha mantenuto un atteggiamento di nervosismo. L'uomo è stato trovato in possesso di ventuno dosi di hashish per un peso di poco superiore a ventisette grammi. Già noto per reati simili, è stato arrestato.